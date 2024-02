Pompei | la Villa dei Misteri regala ancora sorprese | scoperto un nuovo complesso

Pompei, nuovi scavi alla Villa dei Misteri: scoperto un nuovo complesso romano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Continua are meraviglie, dove recenti indagini nell’area delladeihanno portato alla scoperta di undi epoca romana. Il ritrovamento è avvenuto dopo la demolizione di una casa abusiva, con l’emersione di alcuni cunicoli dei tombaroli. “È statoun muro con una breccia dal quale si entra in un criptoportico, in una parte non scavata da Maiuri: erano i locali servili delladei”, ha annunciato il direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, nel corso di un incontro di aggiornamento sulle collaborazioni tra Procura di Torre Annunziata e Parco Archeologico di, che hanno di recente rinnovato un protocollo d’intesa. All’incontro ha preso parte ...