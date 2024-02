Pomigliano | Fiat Ciarambino | “Sono preoccupata ma insieme difenderemo la nostra terra”

Stellantis, Ciarambino: "Pomigliano non va messo in discussione"

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Valeria, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, è intervenuta al consiglio comunale diincentrato sul problema occupazionale dello stabilimentodi«Oggiqui come Vicepresidente della Regione Campania ma anche come cittadina di questa città,». Inizia così l’intervento della Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Valeria, al consiglio comunale did’Arco sul futuro dello stabilimento Giambattista Vico di. «Bene fanno i rappresentanti delle istituzioni, nazionali e regionali, che interloquiscono con l’azienda per chiedere chiarezza. Non possiamo tenere uno stabilimento di circa 4500 dipendenti ...