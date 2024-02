“Poco sincero | rimpiango di non aver ascoltato Beatrice” | Vittorio Menozzi fuori dalla casa attacca Varrese VIDEO

Hunger Games, il regista sincero: 'Rimpiango di aver diviso il finale in due film'

Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vittorio Menozzi si è scagliato contro Massimiliano Varrese. Il video: Vittorio Menozzi ha dichiarato che manderebbe in nomination l’attore perché pensa che ha volte non sia stato del tutto sincero e gli dispiace di non aver seguito i consigli di Beatrice in passato. Per ... novella2000