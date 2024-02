Pnrr | Vietri FdI | “De Luca sconfessato dal Tar | colleziona solo bocciature” 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Deanche dal Tar della Campania sull’attuazione del: ormaidati negativi e brutte figure”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali e Sanità, commentando le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Tar Campania, Vincenzo Salomone, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli, che ha parlato di “progetti incompleti, con aumenti dei costi che se non vengono rifinanziati rimangono cattedrali nel deserto”. “Siamo di fronte ad un’altra sonora bocciatura – sottolinea Vietri – che demolisce, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la falsa narrazione raccontata, ogni giorno, dal presidente della Regione con cui imputa al Governo nazionale colpe che non ha. È ...