Pnrr, spesa quasi metà dei fondi. Il governo: "E ora acceleriamo"

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il lavoro non è finito. Anzi, ora si deve accelerare, perché si entra in una fase decisiva in cui dagli impegni e dai progetti bisognerà passare all’apertura e, soprattutto, alla chiusura dei cantieri. Ma il giorno dopo il verdetto della Commissione Europea, che ha piazzato al primo posto l’Italia per numero di obiettivi e riforme conseguiti, la relazione semestrale sullo stato di avanzamento delfa tornare il sorriso a Palazzo Chigi dopo le preoccupazioni e gli allarmi sull’effettiva capacità di realizzare gli interventi previsti. Alla fine del 2023 il nostro Paese ha speso circa ladeifinora erogati dall’Ue: 46,65 miliardi su 102,5. Lo scorso anno sono stati utilizzati 21,1 miliardi, praticamente quello che era stato impegnato sommando le attività dei primi due anni del piano. Se l’Ue nei prossimi giorni darà il ...