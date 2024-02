Pnrr Moreno Zani | Tendercapital | “Positivo raggiungimento dei target Puntare su investimenti strategici per rilanciare la crescita”

Zani, Tendercapital: casse previdenziali investitori strategici. Anziani punto di riferimento: capaci di risparmiare e investire

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “I dati emersi dalla Relazione sullo stato di attuazione delsono incoraggianti. L'Italia si conferma come il Paese che ha soddisfatto il numero più alto di traguardi e obiettivi. Il nostro Paese, al 31 dicembre 2023, ha ottenuto 101,93 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 52% del totale

Gota cotta di Colle, l’associazione si affida a chef Saporito: Nuova strategia per la valorizzazione e la promozione del celebre salume bollito prodotto solo a Colle di Val d'Elsa ... intoscana

"Riqualificazione della Caravella a Carrara: arriva la pista da pump track da 500 metri, unica in Italia": A Carrara, progetto di riqualificazione della Caravella con una pista da pump track unica in Italia. Lavori finanziati con fondi del Pnrr per creare una cittadella sportiva con nuove strutture e aree ... lanazione

Bonascola cambia volto. Maxi Rotatoria e piazza: "Una rigenerazione a beneficio di tutti": Proseguono i lavori per realizzare la nuova rotatoria del villaggio San Luca di Bonascola, l’opera finanziata con i fondi del Pnrr che andrà a mettere in sicurezza uno dei tratti viari più pericolosi ... lanazione