Pnnr, nei conti di Fitto c'è un mistero: dei 45,6 miliardi spesi più della metà sono per Superbonus & c.

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La scoperta è del Sole 24 Ore: l’Italia ha speso in tre anni davvero solo l’11% dei fondi per le opere finanziate dal Pnrr, e ora toccherà spendere l’89% fra il 2024 e il 2026 per non perdere quei fondi. Secondo il quotidiano economico, infatti, la relazione governativa appena presentata dal ministro Raffaeledichiara che la spesa effettiva fino a qui è stata di 45,65di euro. Ma nella sommacompresi 26,74di euro utilizzati per pagare i crediti di imposta del, per Industria 4.0 e per gli incentivi a ricerca e sviluppo. Somma che non riguarda alcun nuovo investimento né alcuna opera pubblica per cui il Pnrr era stato pensato. La spesa reale complessiva 2021-2023 quindi si è fermata ben al di sotto, a 18,9di euro. I dati reali ...