Pisa: Schlein posta foto piazza, ‘manifestare per la libertà’

Cariche e manganellate durante i cortei pro-Palestina di Pisa e Firenze. Gli studenti sono scesi in strada oggi, venerdì 23 febbraio, per chiedere un ... (open.online)

Pisa: Paita (Iv), 'immagini scioccanti, Piantedosi chiarisca': Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Le immagini delle cariche di Pisa e Firenze sono scioccanti. Non è ammissibile che studenti e giovani che manifestano vengano trattati in questo modo. Il ministro ... lagazzettadelmezzogiorno

Pisa, manganellate contro studenti a corteo pro Palestina: insorgono le opposizioni: Una decina di minorenni contusi, un paio di diciannovenni con traumi agli arti e una 25enne con una ferita alla testa. Questo il bilancio di una mattinata di ... lapresse

