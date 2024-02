Pisa: Schlein, ‘clima repressione in particolare contro giovani, inaccettabile’

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo visto scene inaccettabili, una violenza sproporzionata, peraltrominori,studenti medi. Basta manganellate sugli studenti, sono mesi che va avanti così. Si mette in discussione il diritto di manifestare pacificamente". Così Ellya Tagadà su La7. C'è una escalation? "Sì, vediamo undi, in. Non dimentichiamoci che la priorità del governo Meloni appena insediato non sono stati i salari bassi ma fare un decretoi rave...".