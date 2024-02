Pisa: Ricci, ‘violenza immotivata, Piantedosi riferisca immediatamente’

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Danuove immagini disu giovani manifestanti in piazza. Non è la prima volta chiediamo con forza che sia l'ultima. Questa destra perde il pelo ma non il vizio, ha sempre il manganello troppo facile.su questa". Così Matteo, sindaco Pd di Pesaro, su twitter.