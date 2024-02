Pisa, presidio davanti alla prefettura. “Protesta per le violenze contro gli studenti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 –in piazza Mazzinidi. Su iniziativa di pariti, movimenti e associazioni, dopo le cariche della polizia di questa mattina al corteo degli, è stata organizzata una manifestazionela. «Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle ragazze e ai ragazzi rimasti ferite e feriti. Le istanze della pace non devono mai sfociare in atti di violenza. Richiediamo la massima tutela dei diritti e delle libertà costituzionali come la libera manifestazione delle opinioni di tutte le persone», è scritto in una nota. Hanno aderito alCoordinamento Civico e Progressista, Pd, La città delle persone, Si, Sinistra civica ecologista, ...