Pisa: Orlando, ‘serve grande appuntamento forze politiche e sociali’

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "ha dato una risposta forte e chiara. Difendiamo il diritto ad esprimerci, a dissentire, a manifestare. Grazie a tutto questo la democrazia ha reagito alle aggressioni ed è cresciuta. Occorre ununitario di tutte ledemocratiche per affermare questo, in Parlamento e nelle piazze". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, pubblicando un video sulle migliaia di persone stasera ain piazza in solidarietà con gli studenti manganellati questa mattina.