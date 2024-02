Pisa: M5S, ‘informativa urgente Piantedosi, fatti inaccettabili e ripetuti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “A nome del Movimento 5 Stelle chiediamo che il ministro dell’Internotenga in Parlamento un’informativanon solo suigravissimi avvenuti oggi ae Firenze, dove i manifestanti sono stati caricati dalle forze dell’ordine con violenza reiterata e gratuita, ma più in generale sulla repressiva gestione dell?ordine pubblico che sta caratterizzando l’azione del Governo rispetto alle manifestazioni del pensiero e del dissenso, con particolare riguardo a quelle a sostegno della causa palestinese”. Così in una nota i capigruppo M5S al Senato e alla Camera Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri. L'articolo CalcioWeb.