Pisa | intervento record | asportato un tumore gigante

Intervento record a Pisa, asportato neurinoma presacrale gigante in laparoscopia

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024- Eseguito con successo nell’Azienda ospedaliero universitariana nelle scorse settimane unmultispecialistico ad alta complessità di asportazione in laparoscopia di un neurinoma presacrale. L’ha coinvolto le équipe di neurochirurgia, chirurgia generale e neurologia, oltre ovviamente alla parte anestesiologica (neuroanestesia e rianimazione) e tecnico-infermieristica, in una seduta fiume di 10 ore di sala operatoria che, di fatto, colloca l’Aoup fra i pochi centri di riferimento in Italia per questo tipo di chirurgia. Il neurinoma è unbenigno che si origina dalle cosiddette cellule di Schwann che formano la guaina che riveste il prolungamento delle cellule nervose, dei nervi cranici e dei nervi spinali e rappresenta il ...