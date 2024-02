Pisa e Firenze | Ps | ok cortei | ma tutela

Cortei pro-Palestina a Firenze e Pisa, manifestanti caricati - Notizie - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 21.10 Gli episodi di scontro alle manifestazioni di"costituirà, come sempre, momento di riflessione e di verifica sugli aspetti organizzativi e operativi connessi alle numerose e diversificate tipologie di iniziative, che determinano l'impiego quotidiano di migliaia di operatori delle forze dell' ordine". Così il Dipartimento della pubblica sicurezza. L'impegno "è da sempre proteso a garantire il massimo esercizio della libertà di manifestazione". Tensioni per "mancato preavviso degli organizzatori".

Pisa: Paita (Iv), 'immagini scioccanti, Piantedosi chiarisca': Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Le immagini delle cariche di Pisa e Firenze sono scioccanti. Non è ammissibile che studenti e giovani che manifestano vengano trattati in questo modo. Il ministro ... lagazzettadelmezzogiorno

Pisani scendono in piazza dopo le manganellate agli studenti: Oggi a Pisa, Firenze e Catania i pacifici cortei degli studenti - fra cui molti minorenni - sono stati funestati dalle manganellate della polizia. A Pisa, gli stessi docenti del Liceo Artistico Russol ... osservatoriosullalegalita

A Pisa in cinquemila in piazza per solidarietà agli studenti: In piazza dei Cavalieri, la piazza del centro di Pisa dove stamani le cariche della polizia hanno impedito il passaggio di un corteo pro Palestina composto da un centinaio di studenti, si sono ... ansa