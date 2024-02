Pisa, Conte e Schlein: "Manganellate agli studenti sono inaccettabili, c'è clima di repressione"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'opposizione è intervenuta dopo quanto accaduto a, dove la polizia ha caricato e manganellato dei partecipanti alla manifestazione studentesca pro Palestina.hanno parlato di "immagini" e repressione del dissenso, Avs invece ha lanciato un appello per un'iniziativa volta a garantire la libertà di manifestare.

Conte, ancora manganellate, lo Stato non può rispondere così: Questa volta a Pisa, ai danni di studenti, giovanissimi. Altri episodi ci sono stati a Firenze. Sono immagini preoccupanti, non degne del nostro Paese. Non può essere questa la risposta dello Stato al ... ansa

Schlein,basta manganellare studenti, immagini Pisa inaccettabili: "Basta manganellate sugli studenti. Le immagini di Pisa sono inaccettabili: studenti e studentesse intrappolati in un vicolo e caricati a manganellate dalla polizia. Presentiamo subito ... ansa

Scontri al corteo pro Palestina, le reazioni. Il rettore di Pisa: “Preoccupazione e sconcerto”: Pisa, 23 febbraio 2024 – Preoccupazione e sconcerto. Sono le parole del rettore di Pisa Riccardo Zucchi in merito agli scontri tra manifestanti e polizia al corteo pro Palestina di Pisa. Cariche ... lanazione