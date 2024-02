Pirlo esce dalla crisi | La Sampdoria batte 2-1 il Cosenza

Sampdoria, buone notizie per Pirlo: torna Borini e viene reintegrato Verre

Sampdoria, Pirlo esce allo scoperto: critiche ai medici e richiamo a Verre: Dopo aver mantenuto la calma in varie situazioni, l’allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo ha sottolineato dei problemi in casa blucerchiata Dopo essere rimasto composto per molto tempo nelle confere ... sampnews24

Sampdoria, ritmo da brividi. Pirlo: “Basta errori, non c’è più tempo”: La vittoria gettata via contro il Brescia complica la classifica: nel girone di ritorno sono 5 i punti conquistati, solo Cittadella e Lecco ne hanno fatti ... ilsecoloxix

Sampdoria, in campo ma non solo: contro il Brescia in scena l'ennesima fiera dell'errore: La Sampdoria esce dal "Ferraris" con un punto e tanto amaro in bocca ... Nella ripresa, sul punteggio di 1-0, la squadra di Andrea Pirlo ha gettato al vento almeno due occasioni per chiudere le ... tuttomercatoweb