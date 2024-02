Pirata investe due studenti e va a lavoro | dramma in città

Sanremo, pirata della strada investe due studenti e va a fare consegne: muore un 17enne, grave la sorella di …

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Undella strada ha investito duee poi si è recato ain: “Non mi sono accorto di nulla” Una notiziatica quella che arriva direttamente dalla Liguria. Ci troviamo a Bussana Mare, a Sanremo, dove duesono stati investiti e travolti da un auto. Purtroppo per uno di loro, un ragazzo di 17 anni, non c’è stato assolutamente nulla da fare. Ricoverata, in gravissime condizioni, la sorella di 15 anni. Un impatto terribile quello che hanno subito i fratelli. L’incidente si è verificato lungo una bretelle, senza marciapiede, nellaligure. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comA travolgerli un autocarro guidato da un autista. Quest’ultimo, dopo averli investiti, si è dato alla fuga senza ...

