Pioggia battente e vento forte: alberi caduti e allagamenti, le previsioni

Firenze, 22 febbraio 2024 – Come annunciato dalle previsioni meteo, arriva un’ondata di maltempo e la sala regionale ha emesso un’ allerta gialla per la ... (lanazione)

E' in arrivo in Toscana una perturbazione che, a causa di correnti d’aria miti e umide, porterà in quasi tutta la regione, ad eccezione dell’area centrale ... (firenzepost)

Maltempo sul Veneto: neve sulle Dolomiti sopra i mille metri. Sul passo Giau bloccato uno skibus: Neve sulle Dolomiti sopra i mille metri. Chiusi passo Valparola e il passo Giau dove nella mattinata di venerdì uno skibus è rimasto bloccato. Nel fine settimana peggioramento con piogge e forte vento ... rainews

Maltempo oggi diretta. Neve paralizza il Brennero, code chilometriche. Studenti in gita bloccati da ore. «Un incubo»: Tendenza: piogge e temporali per tanti giorni ... In corso allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale fino alle ore 18 di oggi, per vento forte sulla Toscana ... ilmattino

Pioggia e vento forte in Toscana: prorogata allerta gialla fino alla mattina di sabato 24. Neve all’Abetone (video): “E’ in corso allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale fino alle ore 18 di oggi, venerdì 23, per vento forte sulla Toscana centro-meridionale, Alto Mugello, Valle del Reno ... firenzepost