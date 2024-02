Pioggia e frane: sospesa la circolazione ferroviaria tra Faenza e Marradi

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Ravenna), 23 febbraio 2024 – In seguito all’allarme lanciato dal Sanf (Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura), è statadalle 15.10 di oggi (venerdì) lafra, sulla linea Faentina. Il servizio sarà riattivato non appena l’allarme sarà rientrato e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di ReteItaliana (Rfi), ossia la società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato. Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, i collegamenti su quel tratto di linea sono al momento effettuati con autobus. Maggiori ...

