Pietro Russo è il terzo Master of Wine italiano: «Così aiuterò gli enologi del futuro»

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Siciliano, 38 anni, enologo. e il suo nome si aggiunge oggi a quelli dei primi due connazionali ad aver guadagnato il prestigioso titolo, Gabriele Gorelli (ilcinese, proclamato nel 2021) e Andrea Lonardi (veronese, proclamato lo scorso anno). Un percorso durato quasi dieci anni, in cui l’amicizia tra i tre e la loro collaborazione nello studio si sono rivelate fondamentali. Nato a Marsala nel 1985,conosce il mondo del vino fin da bambino attraverso il nonno viticoltore e il padre ispettore agroalimentare. Si laurea in enologia e viticoltura a Conegliano Veneto (Treviso) per poi spostarsi prima ad Asti e poi a Montpellier e Bordeaux, dove conduce una tesi sui terroirs di Pomerol. Dopo alcune esperienze lavorative tra estero e Italia, nel 2010 torna in Sicilia e inizia la propria carriera di enologo da Donnafugata, una delle aziende più importanti e note realtà ...