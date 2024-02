Picchia la moglie al culmine dell'ennesima lite, arrestato 33enne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lugo (Ravenna), 23 febbraio 2024 - Calci e pugni allaal. A finire in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia è stato unstraniero. Il deprecabile episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Lugo, quando i carabinieria localea stazione, supportati dai collegjhi del Nucleo operativo e radiomobilea compagnia di Lugo, sono intervenuti a seguito di richiesta di aiuto al 112 da partea stessa vittima. I militari si sono subito recati presso la residenzaa coppia, al fine di evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Nella circostanza, hanno potuto riscontrare dallo stato dei ...

A Maddaloni una donna picchia ta dal marito Ubriaco anche davanti alle figlie piccole ,si barrica in camera e chiama il 112: l'uomo è stato arrestato.Continua a ... (fanpage)

Il 19 febbraio 2024 è stato pubblicato un video su X in cui un uomo spinge a terra una donna, e viene a sua volta picchiato e preso a bastonate da un ... (facta.news)

"Guardate queste mani grosse, vi sembra che se avessi aggredito qualcuno non avrei lasciato dei segni visibili?". Così il professionista ai giudici chiamato a ... (fanpage)

Picchia la moglie al culmine dell'ennesima lite, arrestato 33enne: E’ stata la donna stessa ad allertare il 112. I carabinieri subito intervenuti hanno portato via l’uomo con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia ... ilrestodelcarlino

Lugo: Codice Rosso, picchia la compagna al culmine dell’ennesima lite. Arrestato dai Carabinieri.: Il codice rosso è scattato dopo l’intervento dei Carabinieri, a seguito della richiesta di aiuto della moglie, giunta tramite il numero di emergenza 112, nel tardo pomeriggio di ieri, alla Centrale ... ravennawebtv

Marito geloso picchia l’amante invalido della moglie, una storia di corna e botte: Ha minacciato per mesi la moglie, le scriveva messaggi assassini da girare all'amante. "Glielo taglio", "tanto lo so che andrò in galera". blitzquotidiano