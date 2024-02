Piantedosi depone fiori su tomba neonato morto a Cutro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il ministro dell'interno Matteoè giunto stamani a Crotone senza alcun preavviso per portare deisulladi Alì, ilnel naufragio diche è sepolto al cimitero di Crotone. Il ministro ha evitato di incontrare i giornalisti già a Crotone per l'anniversario del naufragio e della visita si è saputo solo dopo la conclusione.si è poi recato al giardino di Alì composto da 94 alberi (tanti quante le vittime) che il Comune di Crotone inaugurerà domenica. Quindi al cimitero didove si trovano sepolte alcune vittime. Dopo aver fatto tappa alla spiaggia di Steccato diè ripartito.

