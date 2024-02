Piano Gaza | Netanyahu | funzionari locali

Netanyahu svela il piano post-guerra, a Gaza funzionari locali - Ultima ora - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 8.48 Il premier israeliano,,presenta al gabinetto di sicurezza unper il dopo guerra a. "" non legati al terrorismo amministreranno la Striscia dopo Hamas. Israele potrà condurre operazioni militari,creerà una zona cuscinetto e lavorerà alla chiusura dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi,Unrwa. No ai "diktat internazionali" sul riconoscimento di uno Stato palestinese. E in Cisgiordania ampliare gli insediamenti. Proposta la costruzione di oltre 3.000 nuove abitazioni.