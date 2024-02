Pescara | Zeman si dimette | “Vicissitudini personali hanno preso il sopravvento”

Zeman, dimissioni dal Pescara dopo l’operazione al cuore

Pescara-Lucchese, l'inizio di una nuova era: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: L'inizio di una nuova era in casa Pescara. No, non ci si riferisce a vicende societarie, con una contestazione nei confronti del presidente Daniele Sebastiani che si ingigantisce, ma ad una nuova ... ilpescara

Addio al Maestro Zeman: l'eredità calcistica e l'addio commovente ai suoi ragazzi: L'addio di Zdenek Zeman al calcio segna la fine di un'epoca ... Non potete immaginare! - ha reinventato il Pescara lanciando in orbita tre ragazzini rampanti che hanno fatto la storia recente del ... lanazione

Zeman ha rivelato di sentirsi in debito con il Pescara per aver dovuto lasciare la squadra: "Mi dispiace comunicare che a causa delle recenti difficoltà che sto affrontando, ho preso la decisione di lasciare la squadra. Sono convinto che persone altamente capaci potranno prendere il mio post ... news.fidelityhouse.eu