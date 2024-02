Perugia, sindrome da secondo tempo. Troppi punti persi nella ripresa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilsi affida al Curi, all’appoggio dei suoi tifosi. E intanto si interroga suigol presi nei secondi tempi. Dopo la sconfitta a Sassari contro la Torres, il Grifo si prepara ad affrontare due partite in casa. Domenica prossima (ore 16.15) arriva la Juventus Next Gen, mentre il turno successivo (sabato 2 marzo alle 20.45) c’è la Recanatese. La squadra di Alessandro Formisano sta preparando la difficile gara con i bianconeri, sconfitti all’andata ad Alessandria per 2-0 (grazie ai gol di Vazquez su calcio di rigore e di Kouan). Ma in questo girone di ritorno il team allenato da Massimo Brambilla ha cambiato marcia, passando dalla zona playout a quella playoff. Dall’inizio dell’anno i piemontesi hanno conquistato 5 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, tanto che solo il Cesena ha fatto meglio. Servirà il miglior Grifo per prendersi ...

