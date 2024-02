Perseguitava la ex, arrestato 22enne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Stazione di Laterza, al termine di una rapida attività di indagine, hanno tratto in arresto undel posto, presunto autore di atti persecutori a danno dell’ex fidanzata.Le indagini hanno avuto origine dopo la denuncia presentata dalla donna, nei giorni scorsi, presso la Stazione Carabinieri di Laterza, in cui la signora ha rappresentato di essere vittima, da quasi un anno, delle condotte persecutorie del suo ex fidanzato, consistite in atteggiamenti vessatori e molesti che avrebbero avuto il loro apice nella serata di sabato scorso, quando l’uomo, dopo aver pedinato la querelante, e convinta a salire in auto con il pretesto di un incontro chiarificatore, l’avrebbe condotta in una zona isolata. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri di Laterza hanno consentito di riscontrare le dichiarazioni della vittima anche tramite ...