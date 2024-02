Perseguita una ragazza per anni con appostamenti e oltre 100mila messaggi: “Sarai mia moglie”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano – Nonostante non fossero legati da una relazione sentimentale e lei non avesse alcuna intenzione di sposarlo, aveva deciso che unadoveva essere sua. E per convincerla l’hata persul telefono in settee improvvisate in ogni luogo che la giovane frequentava. Una volta l'ha inseguita, sbarrandole la strada ed entrando nel palazzo per bloccarle l'accesso all'ascensore. Una spirale iniziata nel 2017, che ha portato l'uomo, un 35enne egiziano, prima a una condanna per stalking e adesso all'espulsione dall'Italia. A eseguire il provvedimento, emesso dal Viminale per motivi di ordine pubblico, sono stati gli agenti della polizia di Milano. Il 35enne, irregolare sul territorio nazionale, si ...