Perché tutti parlano di Leo Woodall? E perché lo associano a Brad Pitt? Ecco chi è la star di One day | la nuova hit di Netflix | passato per The White Lotus

Skincare: perché tutti parlano di collagene

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così, quel ciuffo ribelle un po’ così, sembra uscito direttamente dagli Anni 90. Uno come lui, lì, avrebbe fatto strage di cuori tra le fan. Non che oggi sia molto diverso. Lastella disi chiama Leo. E stannoparlando di lui grazie alla miniserie da record (è prima in mezzo mondo) One day. Di cosa parla “One day”: la trama Ma andiamo con ordine. L’ossessione attuale di chi guardaè l’adattamento in 14 episodi di One Day del bestseller Un giorno (ed. Neri Pozza) di David Nicholls. Che già nel 2011 era diventato un film con Anne Hathaway e Jim Sturgess. Come il libro e il film che l’hanno preceduta, la ...