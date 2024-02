Perché l' Italia potrebbe avere 5 squadre in Champions l' anno prossimo | o addirittura 7

Champions League 2024/25, l'Italia potrebbe avere 5 squadre in gioco o addirittura 7

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La data di mercoledì 13 dicembre 2023 è stata a suo modo storica: al fischio finale delle partite diLeague, infatti, è terminata per l'ultima volta nella storia della competizione la fase a gironi.la vecchiaLeague andrà in soffitta, e quella dell'edizione 2024/25 sarà totalmente diversa: quattroin più (36 al posto delle attuali 32), niente più gironi, una classifica unica in cui ciascuna squadra giocherà otto partite (contro le attuali sei), con le avversarie stabilite attraverso un sorteggio che terrà conto del ranking dei club e le 36suddivise in quattro fasce da nove.Napoli Osimhen Mondadori Portfolio/Getty ImagesLe prime otto classificate nella maxi classifica andrdirettamente agli ottavi, dalla 9ª ...