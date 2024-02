Perché il nuovo ordine europeo passa dall’Ucraina Scrive l’amb Melnyk

Bucare il velo dell’ipocrisia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il 24 febbraio 2022 il mondo si è svegliato con il ritorno della guerra nel continente, mentre gli ucraini si sono svegliati con i suoni delle esplosioni e dei bombardamenti in pacifiche città addormentate. Nonostante l’Ucraina viva sotto l’aggressione russa da dieci anni, il 24 febbraio di due anni fa ha diviso la vita del Paese in “prima” e “dopo”. Per le democrazie occidentali quel giorno è stato caratterizzato anche da un risveglio dalle illusioni di stabilità e sicurezza, è stato il giorno in cui si sono rese conto dell’inutilità della politica di pacificazione dell’aggressore. La pax russica ha mostrato a tutto il mondo la sua vera faccia. Dopo questi due anni, sembra che nessuno abbia dubbi sul fatto che l’aggressione armata russa contro l’Ucraina, il terrore costante contro la popolazione civile, non abbiano nulla a che fare con la mitica ...