Perché a Times Square c’è una gigantografia di Loredana Bertè

Perché c'è una gigantografia di Loredana Bertè a Times Square a New York

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Unadicampeggia su un enorme Billboard di, la via più famosa e turistica di New York, grazie al suo ruolo nella campagna di Spotify sull’eguaglianza., infatti, è stata scelta da Spotify come nuova EQUAL Global Ambassador della sua campagna (istituita nel 2021) per promuovere la parità di genere e celebrare il ruolo delle donne nell’industria musicale. Proprio per questo aè stato montato un gigantesco Billboard con il volto della cantautrice italiana 73enne, che ha postato insieme a Spotify una foto dellasul suo account Instagram. La cantante, definita nel post di Spotify un simbolo di emancipazione e coraggio femminile, ha ...