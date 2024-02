Per una famiglia su due difficile raggiungere il pronto soccorso - Ultima ora - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Unaitaliana su due, il 50,8%, ha difficoltà ail, in aumento di 1,6 punti percentuali rispetto al 2022". Lo rileva l'Istat nel report sui servizi di pubblica utilità. "Le percentuali più elevate si evidenziano al Sud, con circa sette punti più della media nazionale, seguono le Isole e il Centro, rispettivamente al 52,7% e 52,4%". "In oltre 11 Regioni - evidenzia lo studio - la percentuale di famiglie che non riesce afacilmente questo servizio supera la media nazionale: la più alta si registra in Campania (63,5%), seguita da Calabria (62,5%), Liguria (58%) e Puglia (57%)".

Lascia il consiglio comunale per allattare , candidata del Pd attaccata dalla Lega : “Come potrà fare il sindaco?” Si era allontanata per andare ad allattare la ... (tpi)

Dani Alves colpevole: condannato per violenza sessuale: Il Tribunale di Barcellona ha emesso una sentenza che condanna Dani Alves, noto ex giocatore del Barça, della Juventus e del PSG, a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale ai danni di un ... msn

Zona euro, aspettative inflazione in crescita nell'anno in corso - Bce: FRANCOFORTE (Reuters) - Le aspettative di inflazione dei consumatori della zona euro sono in aumento per l'anno in corso e si mantengono stabili per i tre successivi, a conferma del fatto che la fase ... msn

Back to Forbes.com: Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ... forbes