«Per ora la priorità sono i miei figli» Fedez risponde sulla crisi con Chiara Ferragni ai microfoni di Pomeriggio Cinque – Il video

«Per ora la priorità sono i miei figli». Fedez risponde sulla crisi con Chiara Ferragni ai microfoni di Pomeriggio Cinque ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) «Secondo lei io ho voglia di giocarepelle dei? Complotto? Chiunque può parlare di che vuole. La miaora». Parola di, intercettato da Michelle Dessì, per, programma condotto da Myrta Merlino. Il rapper non conferma ma non smentisce nemmeno laconiugale con. «Io accetto che le persone facciano ilazioni su di me,un personaggio pubblico, ma che io mi metta are nel merito… mi spiace. Andare stasera alla sfilata di Donatella Versace? Certo, Donatella è una mia amica e mi è molto vicina in questo periodo». "La ...

Oggi Fabrizio Corona aveva la sua 2797 udienza in tribunale . La sua avvocatessa Cristina Morrone, lo attendeva per l’udienza delle 12. In un video pubblicato ... (open.online)

A che ora parte Marta Bassino nel superG in Val di Fassa: programma, n. di pettorale, tv: Marta Bassino cercherà un risultato di rilievo nel superG della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse piemontese, reduce dalla vittoria in discesa l ... oasport

Ex cancelliere austriaco Kurz condannato per falsa testimonianza: così l'accusa della Procura per reati economici ed anti-corruzione Wksta. Il processo si base in prima linea sulle chat di Thomas Schmid, ex ceo della holding di partecipazioni statali Oebag ed ex ... ansa

Chiusa per neve l’autostrada del Brennero da Vipiteno: 30 chilometri di coda e camion bloccati: Chiusa anche la strada statale 12 tra Vipiteno e Brennero sia perché la Bundessstrasse è chiusa in Austria (tratto Matrei-Innsbruck) che per pericolo valanghe. Vari camion, nelle ultime ore, sono ... fanpage