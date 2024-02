Per la destra l’ambiente è una questione di opportunità: va protetto solo se non tocca interessi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) di Enza Plotino È allarme democratico pere la transizione ecologica. Non vorrei addentrarmi in discorsi troppo ideologicamente complicati ma, cosa pensa ladi Meloni e di tutti gli altri gruppi conservatori o neofascisti europei, dele dell’energia alternativa è notorio. L’idea ecologista di estremaè l’apoteosi dell’incoerenza. Sono lepolitiche a determinare le decisioni dellasull’argomento e non il contrario. Laambientale per i populisti diva sostenutanella misura in cui non danneggia il sistema di. Quando non c’è il negazionismo più becero e antiscientifico, per gli ecologisti dii parchi solari sono ...