Per i suoi 20 anni il Mufoco omaggia. Mario Giacomelli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (Milano) compie iprimi 20e li festeggia domani e domenicando il Maestro della fotografia. In mostra, da domani fino al 19 maggio, il suo ultimo lavoro testamento ’Questo ricordo lo vorrei raccontare’ per la prima volta esposto nella sua completezza: 66 opere, oltre 400 provini con i movimenti dinello spazio e il suo racconto fotografico. E ancora, riproduzioni di negativi, manoscritti, registrazioni audio e video che illustrano la sua opera e il suo pensiero, in particolare un video inedito e unico nel suo genere, amatoriale, girato dal genero nel 1997, che restituisce unall’opera mentre crea le fotografie di questa spettacolare serie. Alla mostra si ...

