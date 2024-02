Pena ridotta a Bignamini: "Ora chiederò i domiciliari" - Pena ridotta a Bignamini: "Ora chiederò i domiciliari"

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il sindacalista Gianfranco, 69 anni, arrestato il 26 gennaio scorso per scontare un cumulo di pene, potrebbe essere messo agli arresti. "È stata accolta la mia istanza, fatta al giudice del Tribunale di Lodi, con cui chiedevo la continuazione delle condanne e la riduzione per lacomplessiva e sto preparando l’istanza per chiedere i" spiega l’avvocato di Piacenza Stefania Bravi, che assiste il sindacalista.quindi ha ottenuto uno sconto di. Lo storico sindacalista, “paladino” della Sanità, potrebbe quindi presto lasciare la casa circondariale di Piacenza "un carcere duro dove la vita non è semplice alla sua età e con la salute precaria" ribadisce l’avvocato. Era stato arrestato per diffamazione a mezzo stampa, calunnia e minaccia a ...