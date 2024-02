Pelati | l’avventura continua Nuove sfide mondiali

Nuova avventura per Filippo Pelati: mercoledì vola in Portogallo per gli Europei

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sei volte campione italiano di nuoto sincronizzato in tutte le categorie, campione europeo juniores, sul podio del Mondiale Ragazzi, l’atleta ferrarese Filipporeduce della vittoria per la super coppia mondiale in Portogallo è stato accolto martedì dall’assessore allo Sport Andrea Maggi. Il 17enne ferrarese è atleta del CN Uisp Bologna e della nazionale italiana di nuoto sincronizzato. "L’incontro dello scorso anno in Municipio con il sindaco – racconta l’assessore Maggi – gli aveva portato bene! Così i genitori hanno chiesto la possibilità di ripetere la visita, come tappa di buon auspicio prima dell’avvio della stagione. La famiglia ha sottolineato come la scuola stia dando molto sostegno emotivo al giovane, supportandolo nel percorso sportivo, dove coniuga sport e studio. Lo sport, del resto, ha una forte valenza educativa. Mi congratulo con Filippo per la ...