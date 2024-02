Pedullà | «Arnautovic gol fondamentale! Colpito dall’esultanza»

L’Inter batte 1-0 l’Atletico Madrid. Decide Arnautovic

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alfredotorna a parlare della straordinaria vittoria dell’Inter all’andata di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’esperto di mercato in collegamento con gli studi di Sportitalia si concentra più sul gol e l’esultanza di Marko. FONDAMENTALE – Alfredoparla dell’importanza del gol di Markoin Champions League, soffermandosi in particolare sull’esultanza rivolta ai tifosi nerazzurri presenti a San Siro: «Il gol diè fondamentale, mi è piaciuto molto l’ambiente, malgrado qualche sussurro. Lui si è rivolto alla curva come se fosse una rappresentazione teatrale, si è rivolto ai tifosi come se volesse parlare a loro. Questa è anche la sintesi del momento per il feeling che ci sta tra squadra, tifosi e società. È importante sapere che c’è anche ...