Pediatra a Montemesola, è polemica, Punzi: “Da alcuni notizie allarmistiche e fuorvianti”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoSecondo quanto asserito da un cronista, il sindaco didovrebbe far valere la sua autorità di responsabile sanitario del territorio per indurre la Asl di riferimento a garantire l’assistenza pediatrica pubblica per i bambini del nostro paese, stante l’assenza dello specialista in loco a seguito del pensionamento del medico presente fino allo scorso 31 dicembre. “Mi fa piacere che l’attenzione alle vicende della nostra piccola comunità arrivi ad occupare spazio all’interno di un giornale ed è utile che qualcuno si prenda la premura di indicare al sindaco ciò che deve fare sottintendendo, quasi, che ciò che suggerisce non sia stato fatto – dichiara il Sindaco, Dott. Ignazio-. E’ propizia l’occasione che si presenta per affermare pubblicamente che i contatti ed i rapporti con la Asl sono frequenti e fitti; ...