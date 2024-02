Paura per un incendio in centro. Mozzicone in un bidone del rur

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ieri mattina inper una colonna di fumo altissima che aveva fatto pensare ad un pericolo di vaste dimensioni. Fortunatamente si è trattato di uncircoscritto, probabilmente causato da undi sigaretta dimenticato acceso dentro il bidoncino della raccolta differenziata che è andato distrutto. L’allarme è scattato intorno alle 13 quando alcuni passanti hanno notato la colonna di fumo nero uscire dalla resede di un’abitazione tra via Mascagni e via Palestro: difficile al momento capire cosa stesse accadendo visto che la fitta recinzione impediva alle persone di vedere all’interno della proprietà. La mobilitazione di mezzi è stata immediata: sul posto è arrivata infatti una squadra di vigili del fuoco, coadiuvata da una pattuglia della polizia municipale che ha provveduto a circoscrivere ...

