Paura a Napoli | uomo spara da una finestra | bloccato e arrestato dalla polizia

Terrore a Napoli, uomo si barrica in casa e spara dalla finestra: la polizia blinda il quartiere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Unhatodi un’abitazione in via Al chiaro di luna, nel quartiere di Ponticelli, a, ed è statopoco più tardi dagli agenti. Almeno tre colpi di pistola con un revolver. Un gesto che ha innescato il panico anche perché non molto lontano dall’abitazione ci sono la scuola elementare e media. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute diverse volanti, lascientifica e un mediatore. Secondo quanto riporta il Corriere dil’, 50 anni, era tornato in libertà da poco quando è stato raggiunto da un nuovo provvedimento. Quando le forze dell’ordine sono arrivate per la notifica e il relativo arresto, l’si è chiuso in casa e ha cominciato a ...