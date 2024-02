Pattinaggio Corsa Biancoverdi super a Pescara Conquistate tredici medaglie

Mens Sana Siena Pattinaggio Corsa: ottimi risultati dei biancoverdi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una Mens Sanastraripante conquista la vetta della classifica provvisoria dei Campionati Italiani Indoor di. Il bottino incassato dalla Mens Sana è stato di 13: cinque d’oro, seid’argento e due bronzi. Adesso il testimone passa alle categorie giovanili chev proveranno a mantenere la prima posizione della Mens Sana. Nella categoria Assoluta è Gabriele Cannoni a guidare la squadra, conquistando una medaglia d’oro nella 5000 metri a punti e nella staffetta a squadre, oltre a una medaglia d’argento nella 1000 metri sprint. Non è da meno Duccio Marsili che si accaparra una medaglia d’argento nel giro ad atleti contrapposti e una medaglia d’oro nella staffetta a squadre. Filippo Scotto si accaparra il primo ...

C’è un pizzico di rammarico alla fine dello short program individuale maschile, segmento valido per i Campionati Europei 2024 di Pattinaggio artistico in fase ... (oasport)

Raffaele Zich è in piena corsa per il podio alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Nello short program individuale maschile di Pattinaggio ... (oasport)

Piace Skaters e Green Team in evidenza ai Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Inline: Per il secondo anno consecutivo i Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Inline, settore corsa, sono in corso di svolgimento a Pescara: lo scorso week-end nel capoluogo abruzzese hanno gareggiato ... piacenzasera

Piace Skaters e Green team ai campionati italiani di pattinaggio inline corsa: Per il secondo anno consecutivo i Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Inline, settore corsa, sono in corso di svolgimento a Pescara: lo scorso week-end nel capoluogo abruzzese hanno gareggiato ... ilpiacenza

Campionati Italiani di pattinaggio corsa allievi, Pilone e Sammartino partecipano con onore: Valeria Pilone e Chiara Sammartino hanno partecipato con onore ai Campionati Italiani Indoor – categoria allievi – che si sono svolti dal 16 al 18 febbraio al Pattinodromo di Via Maestri del Lavoro a ... cblive