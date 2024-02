Passo indietro. L'Hockey Monza crolla a Bassano: "Zero attenuanti»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il tanto auspicatoin avanti non c’è. C’è, invece, un vistoso tonfo che peggiora la situazione delRoller ClubTeamServiceCar, sempre più sprofondato nella palude dei playout. Il recupero esterno con l’Ubroker, infatti, promuove la voglia di salvezza dei padroni di casa e boccia l’anemico progetto di rimonta della truppa brianzola. Il 5 a 2 di mercoledì, d’altra parte, era stato preceduto dall’8 a 1 incassato dal Sarzana nell’andata dei quarti di finale della Coppa Wse. Nemmeno l’incessante sostegno assicurato in Liguria dai Bagaj e dai Lobos, i due gruppi di tifosi era stato sufficiente a smuovere dallo stato di apatia le stecche monzesi. Che, giusto per completare il quadro, nel precedente turno di campionato erano state spezzate in casa per 3 a 2 dal Grosseto. "Ormai – commenta ...