Partnership Biennale tra Fondazione Cortina e DAZN, ampliata la visibilità dei contenuti italiani

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024)comunica di aver siglato una mediacon, piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo presente in oltre 200 territori nel mondo.diventa così il distributore ufficiale per l’Italia deiideati e prodotti da, contribuendo ad ampliare la portata e ladi iniziative e progetti dedicati alla bellezza, cultura e tradizione did’Ampezzo, delle Dolomiti bellunesi e, più in generale, del Veneto.I primisaranno disponibili sua partire da questo fine settimana, nella sezione dedicata apresente in app: la ...