Parla Fedez a Pomeriggio 5 | la verità sulla rottura con Chiara Ferragni

Pomeriggio 5, Fedez con Myrta Merlino. Cosa succede in tv

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Colpaccio di Myrta Merlino! La conduttrice di Canale 5 è riuscita ad assicurarsi un'intervista di5. L'inviato del programma Michel Dessì ha intercettato il cantante nelle ore seguenti alla discussa separazione daall'esterno dell'abitazione di un amico. È un colpo di scena notevole il fatto che il cantante abbia scelto proprioCinque per rilasciare dizioni dopo lacon l'influencer. Alla domanda "Si tratta di una messa in scena?", tremante e provato ha risposto: "Le pare un gioco?". La coincidenza ironica è chesi sia ritrovato are proprio con il programma televisivo con cui aveva avuto delle polemiche in passato, in particolare per la copertura del caso Balocco. ...