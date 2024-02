Parco giochi dell’Uditore dato alle fiamme | è il secondo rogo in pochi mesi

Incendiato parco giochi di via Uditore: fuoco domato dai residenti FOTO

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Palermo – Un nuovo episodio di vandalismo nel capoluogo siciliano. Nella serata di giovedì 22 febbraio ignoti hanno appiccato un incendio neldi via Uditore, nel quartiere Uditore-Passo di Rigano. Lehanno distrutto lo scivolo e danneggiato parte delle strutture ludiche prima di essere domate grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e di alcuni residenti. A dare la notizia è stata la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Tiziana D’Alessandro, con un post su Facebook correimmagini delsemicarbonizzato. “Esprimo sgomento per questo nuovo episodio di inciviltà – ha scritto l’esponente politica – che dimostra come ci sia chi non gradisce gli sforzi fatti dall’amministrazione per recuperare spazi di socialità per i più giovani”. Già lo ...