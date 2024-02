Paolini-Kalinskaya, Finale WTA Dubai 2024: programma, orario, tv, streaming

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Jasmineaffronterà la russa Annanelladel torneo WTA 1000 di. L’appuntamento è per sabato 24 febbraio (ore 16.00 italiane), quando la tennista italiana scenderà in campo sul cemento degli Emirati Arabi Uniti per cercare di alzare al cielo il trofeo. La toscana avrà la possibilità di prendersi la rivincita contro l’avversaria che l’ha sconfitta agli ottavi didegli Australian Open e che in semiha battuto la numero 1 al mondo Iga Swiatek. Jasmineè entrata nella top-20 del ranking WTA per la prima volta in carriera ed è diventata la virtuale nuova numero 16 al mondo. La nostra portacolori, che sta vivendo un ottimo momento di forma e che ha acquisito la giusta consapevolezza riguardo alle sue potenzialità ...