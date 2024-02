Paolini da impazzire | in finale al torneo di Dubai e numero 16 del mondo | è l’incubo di Cirstea

Paolini da impazzire, è in finale al torneo di Dubai: è lei l'incubo di Cirstea

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Jasminevola innelWTA 1000 didopo aver battuto per la terza volta in carriera Sorana. Affronterà una tra Swiatek e Kalinskaya.

Jasmine Paolini vola in finale nel torneo WTA 1000 di Dubai dopo aver battuto per la terza volta in carriera Sorana Cirstea . Affronterà una tra Swiatek e ... (fanpage)

Paolini da impazzire, è in finale al torneo di Dubai: è lei l’incubo di Cirstea: Jasmine Paolini vola in finale nel torneo WTA 1000 di Dubai dopo aver battuto per la terza volta in carriera Sorana Cirstea ... fanpage

Errani fa impazzire la sua avversaria con una giocata alla Federer: la reazione è pura frustrazione: Sara Errani scatenata in Romania con un punto eccezionale contro McNally, una difesa da applausi per la tennista italiana ... fanpage