Paolini-Cirstea oggi in tv | semifinale WTA Dubai 2024 | orario | programma | streaming

Tennis WTA: Jasmine Paolini al 1000 Dubai 2024: quando gioca la semifinale, orario partita, precedenti e dove vedere ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’azzurra Jasminetornerà in campo, venerdì 23 febbraio, nella primadel torneo WTA 1000 di, negli Emirati Arabi Uniti: nel secondo incontro dalle 12.00 italiane sul Centre Court, che si giocherà comunque non prima delle ore 14.00, l’italiana affronterà la romena Sorana. La sfida tra l’italiana e la romena si giocherà dopo quella di doppio tra Aliaksandra Sasnovich e Laura Siegemund e Nicole Melichar-Martinez ed Ellen Perez. Jasmineha vinto entrambi i precedenti, giocati a Portoroz 2021 ed al Roland Garros 2023, imponendosi sempre in tre set. Per il match tra Jasminee Soranaè prevista la diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la direttaverrà ...

